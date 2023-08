Traditionelles Brauchtum gepflegt

In Sibratsgfäll wurde an Maria Himmelfahrt die Kräuterweihe festlich gefeiert.

Sibratsgfäll. Es ist in der Vorderwälder Gemeinde schon lange Tradition, dass am 15. August (Maria Himmelfahrt) ein Gottesdienst mit Kräutersegnung stattfindet. Bei herrlichem Wetter fand am Abend der Gottesdienst im Freien statt. Feierlich umrahmt wurde die Messe von Monika und Theresa Bals sowie von vier Ordensschwestern.