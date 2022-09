Traditioneller Treff im Bio Weingut Nachbaur in Röthis

Mitglieder des Obst- und Gartenbauverein Rankweil erhielten eine Führung durch den Weinberg mit anschließendem Beisammensein im Buschenschank.

RÖTHIS. Luaga, losa, probiara heißt es traditionell jedes Jahr für den Obst- und Gartenbauverein Rankweil. Beim bekanntesten Vorarlberger Weinbaubetrieb, Michael Nachbaur aus Röthis, haben zwanzig Mitglieder vom Obst- und Gartenbauverein Rankweil, darunter auch Ehrenmitglied und Gärtnermeister Hermann Bauer, Interessantes und Wissenswertes über seinen Weinbau im Vorderland erfahren. Im Rundgang des zwei Hektar großen Weingut von Michael Nachbaur, das schon drei Jahrzehnte biologisch bewirtschaftet wird und eine BIO-Zertifizierung inne hat, hat der Inhaber über die Eigenarten der verschiedenen Rebsorten und über seine tägliche Arbeit im Weinberg und Keller ausführlich berichtet. Seit sieben Jahren führt Michael Nachbaur das Familienunternehmen. Er hat in Deutschland eine önologische Ausbildung absolviert. „Dieses Jahr entsteht ein qualitativ guter Wein. Das Wetter spielte bislang mit. Höllisch aufpassen gilt es zum Thema Pflanzenschutz. Nicht jedes Präparat darf eingesetzt werden“, so Biowinzer Michael Nachbaur. Die Kelterung, Ausbau und Abfüllung der Weine erfolgt in seinem 600 Jahre alten Gewölbekeller in Röthis. Die größtenteils Steillagen im Süden der Fläche im Röthner Weinbaugebiet erschweren die Arbeitsbedingungen, zumeist muss der Geschäftsführer auf Maschinen verzichten und auf seine Hand zurückgreifen. In Röthis hat der Weinbau seit jeher eine enorme Bedeutung. Straßennamen wie Winzersteig, Torgelweg und Wingatweg erinnern noch heute an die Vergangenheit. Im Buschenschank bei der Weinverkostung stellten die Mitglieder des Obst- und Gartenbauverein Rankweil fachliche Fragen zum Weinbau und die Fröhlichkeit und Geselligkeit sowie der Spaß kamen dabei nicht zu kurz. Und nächstes Jahr gibt es das obligatorische Wiedersehen beim Biowinzer Michael Nachbaur.Weine können nach Rücksprache direkt ab Hof gekauft werden und sind zudem in einigen guten Vorarlberger Gastronomiebetrieben verfügbar.VN-TK