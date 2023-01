Dreikönigslauf in Lochau

Dreikönigslauf in Lochau ©Manfred Obexerr

Traditioneller Dreikönigslauf in Lochau

Auf Einladung des Sportausschusses der Gemeinde Lochau und dem LaufTreff Leiblachtal trafen sich am 6. Jänner 2023 viele Sportbegeisterte zum Dreikönigslauf in Lochau am Bodensee, um bei traumhaft schönem Wetter zu joggen oder zu walken.

Vize-Bürgermeister Christophorus Schmid begrüßte die sportliche Runde.

Der Lauf führt von der „Alten Fähre“ im Schwarzbad vorbei Richtung Lindau bis zur Villa Leuchtenberg und wieder retour. Locker und ohne Stoppuhren werden zusammen 45 Minuten gelaufen.

Die laufsportbegeisterten Teilnehmer*innen und Zuschauer*innen ließen den Dreikönigslauf bei einem Getränk und Würstle gemütlich in der „Alten Fähre“ ausklingen. Auch Altbürgermeister Xaver Sinz besuchte das Event und richtete Grußworte an die Runde. Er wusste zudem Interessantes über den von ihm vor zwei Jahrzehnten ins Leben gerufenen Dreikönigslauf zu berichten.

Peter Hehle, Obmann des Lauftreffs, und Christophorus Schmid bedankten sich für die Teilnahme und wünschten ein gesundes und gutes Lochauer Sportjahr 2023.