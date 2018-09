Traditionelle „Schaufschod“ wird zum Publikumsmagnet

Regen war angesagt, aber der Wettergott meinte es gut mit den Schafhirten von Schadona und sie konnten ihre Schafherde trocken zurück ins Tal bringen.

Am Tag der „Schaufschod“ waren unzählige Einheimische und Gäste nach Schoppernau gekommen um diesen Spektakel beizuwohnen. Voller Erwartung säumten Menschenmassen der Straßenrand als die Herde kurz nach 11 Uhr in Schoppernau eintraf. Wahrlich ein Schauspiel, als ein Teppich von mehreren hundert Wollknäuel an den Zuschauern vorbeizog und ins bereitgestellt Schafgehege getrieben wurde. Dort wurden die Schafe von den Hirten aussortiert und wieder an ihre Besitzer übergeben. Dabei durften die Hirten nicht all zu zimperlich sein, wenn es darum ging einen richtig sturen Bock einzufangen oder ein recht störrisches Schaf in seine Schranken zu weisen. Weiße, schwarze oder gefleckte Schafe, vereinzelt sogar mit Hörnern, große und kleine Tiere blökten im Schafsgehege. Zwölf verschiedene Schafrassen konnten gezählt werden und zusätzlich noch etliche Mischrassen, was aber für den Laien schwer erkennbar war.