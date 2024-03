Traditionelle Bräuche und liturgische Höhepunkte in der Karwoche

Von Palmsonntag bis Ostermontag lädt die Katholische Kirche Dornbirn zum gemeinsamen Feiern ein.

Den Anfang markiert der Palmsonntag, der mit feierlichen Messen und Palmsegnungen in den verschiedenen Dornbirner Pfarrgemeinden begangen wird. Vom Franziskanerkloster bis zur Watzenegger Kirche reichen die Stationen, an denen Gläubige Palmzweige segnen lassen können und gemeinsam die heilige Messe feiern.

Am Gründonnerstag, 28. März erinnern Gläubige an das letzte Abendmahl Jesu Christi. Die Abendmahlsfeiern mit Fußwaschung und stummer Anbetung, sind Höhepunkte des Tages und laden ebenfalls in allen Dornbirner Pfarreien zum stillen Verweilen und Nachdenken ein.

Der Karfreitag, 29. März steht im Zeichen des Leidens und Sterbens Jesu Christi. Die Liturgien und Kreuzwegandachten rund um Dornbirn bieten Raum für Besinnung und spirituelle Erfahrungen, während Gläubige den Kreuzweg durch die Gemeinden gehen. Tags darauf verweilen Gläubige dann am Karsamstag in stiller Anbetung, bevor in der Osternacht die Freude über die Auferstehung Jesu Christi gefeiert wird. Dabei können wieder die Osterspeisen gesegnet werden und zahlreiche Osternachtsmessen laden zum gemeinsamen Feiern ein. Die Festgottesdienste am Ostersonntag und Ostermontag verkünden schließlich die frohe Botschaft der Auferstehung Jesu Christi.