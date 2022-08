Tradition und Sonnenschein am Marienfeiertag

Der Wettergott hat es gut gemeint zum Kräuterfest. Bei herrlichem Sonnenschein spielte die Harmoniemusik Klösterle am Kirchplatz beim kleinenDörflefest am Marienfeiertag zum Frühschoppen auf.

Die alpine Tradition der Kräuterbuschen und deren Weihe in der Pfarrkirche durchPfarrer Ernst Ritter wird in Klösterle seit einigen Jahren wieder bewusst gelebt.Der Tourismusverein Klösterle verwöhnte die zahlreichen Besucher und die kleinen Gäste vergnügten sich in der Hüpfburg oder ließen sich ihre Gesichter fantasievolle bemalen. Die beiden Vereine freuen sich bereits auf das Fest im nächsten Jahr, wiederum zum Marienfeiertag 15. August