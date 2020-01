Tradition modern interpretiert

Riccarda Borg ist neue Gastgeberin im Nenzinger „Rössle“

Seit über 400 Jahren ist das Gasthaus „Rössle“ gegenüber der Nenzinger Kirche ein wichtiger Treffpunkt im Ort, für Vereine, Stammtische, Familienfeierlichkeiten, Firmenfeiern und vieles mehr. Seit vergangenem Wochenende zeichnet nun Riccarda Borg für beste Gastfreundschaft verantwortlich. „Wir haben in den vergangenen drei Wochen das Schmuckstück neu gestaltet, uriges und traditionelles neu aufleben lassen und modernisiert“, erzählt die gelernte Gastronomie-Fachfrau. So zieren die Stuben neuerdings Namen: „Himmel“, „Gamp“ und „Ramschwag“ nehmen dabei Bezug auf den Ort, auch eine eigene Vereinsstube steht künftig zur Verfügung. Kulinarisch möchte Riccarda Borg sowie Küchenchef Tibor Danka und sein Team „gutbürgerliche Küche modern interpretiert“ anbieten. „Ich möchte das Haus so führen, dass sich jeder wohl fühlt, Gastfreundschaft hat Priorität“, so die gebürtige Montafonerin.