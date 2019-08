Tradition am Marienfeiertag

Ein liebgewonnenes Brauchtum ist das Kräuterbuschbinden mit anschließender Weihe und einem gemütlichen Frühschoppen

Aber was genau hat es mit dieser Tradition eigentlich auf sich? Die Kräuterweihe am 15. August – Maria Himmelfahrt – erinnert an die Graböffnung Mariens und gehört somit zu den volkstümlichen Bräuchen der römisch-katholischen Kirche. Statt des Leichnams fanden die Apostel im Grab Rosen und Lilien, davor wuchsen die Lieblingskräuter der Gottesmutter. Über 1000 Jahre alt ist dieser althergebrachte Brauch und in den letzten Jahren ist er wieder mehr aufgelebt, vor allem im alpinen Raum. So auch in Klösterle am Arlberg, wo dieser schöne Brauch seit einigen Jahren wieder – im wahrsten Sinne des Wortes – gelebt wird.