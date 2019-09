"Tractatus"-Preis des Philosophicum Lech geht 2019 an Lisa Herzog

Die deutsche Philosophin und Sozialwissenschafterin Lisa Herzog wird in diesem Jahr mit dem Essay-Preis "Tractatus" des Philosophicum Lech ausgezeichnet.

Als erste Frau erhält sie nach zehn Männern den mit 25.000 Euro dotierten Preis exemplarisch für ihr Werk "Die Rettung der Arbeit. Ein politischer Aufruf", informierte das Philosophicum Lech am Mittwoch in einer Aussendung.

Die 45-jährige Herzog, Professorin für Politische Philosophie und Theorie an der Hochschule für Politik an der Technischen Universität München, stellt in ihrem Buch elementare Fragen zur Gestaltung der öffentlichen Arbeitswelt angesichts der durch die digitale Transformation anstehenden Umbrüche. Dabei gehe es "um nicht weniger als um die Grundfragen der politischen Philosophie: Wie wird menschliches Zusammenleben organisiert, was macht eine gute und gerechte Gesellschaft aus, und wie können wir unsere Institutionen und sozialen Praktiken entsprechend gestalten?", so die Autorin im Einleitungskapitel ihres Buches.