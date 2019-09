„Tracht ist ein Lebensgefühl“

Buchpräsentation „Falten, Krausen, Plissee. Trachten vor und hinter dem Arlberg“ in der Juppenwerkstatt.

Riefensberg. Viele Besucher hatten sich am Bregenzerwälder Trachtentag zur Buchpräsentation „Falten, Krausen, Plissee. Trachten vor und hinter dem Arlberg“ in der Juppenwerkstatt Riefensberg eingefunden. Den Festvortrag hielt Kuratorin und Trachtenexpertin Angelika Neuner aus Tirol.

Die Juppenwerkstatt in Riefensberg widmet die diesjährige Sonderausstellung ganz dem Thema „Falten, Krausen, Plissee“ und wagt auch einen Blick über den Arlberg. Neben der Bregenzerwälder und Walser Juppe werden Trachten aus der Europaregion Tirol gezeigt. Geschichte und Geschichten zu den ausgestellten Stücken vermitteln einen spannenden Einblick in ihre Entwicklung. Gegenüberstellungen und Vergleiche versuchen den Einfluss der Mode zu rekonstruieren. Die Ausstellung wurde von Angelika Neuner in Kooperation mit Martina Mätzler und Maria Rose Steurer-Lang kuratiert und ist bis 31. Oktober 2019 in der Juppenwerkstatt zu sehen.