BoyMath vs. #BookTok

Stereotypische Bilder

Angelika Atzinger betrachtet den Hype kritisch: „Diese Verherrlichungen toxischer Männlichkeiten haben eine negative Auswirkung auf uns alle. Ich würde grundsätzlich hinterfragen, ob solche Männer, ihre Partnerin wirklich lieben. Stereotype Bilder von starken, beschützenden Männern und schwachen, hilflosen Frauen sind in unserer Gesellschaft fest verankert und werden nach wie vor romantisiert.“ Angelika erklärt, dass es bei Trends oft um eine Sehnsucht nach Sicherheit und Loyalität in Beziehungen geht. „Die Frage ist, wie wir solche Geschichten und Figuren interpretieren und inwiefern sie unsere Vorstellungen von Beziehungen beeinflussen. Wichtig wäre, toxische Männerbilder, stereotypische Frauenbilder und sexistische Strukturen sichtbar zu machen.“

Ein Zwiespalt

Einige Online User geben zu, dass sie Bücher und Filme mit toxischen Männern genießen, aber das im echten Leben niemals akzeptieren würden. „Ich glaube, es gibt grundsätzlich das Bedürfnis, dem eigenen Alltag zu entfliehen. Bei den genannten Filmen geht es aber auch oft um Aspekte von Sexualität und Lust – und weniger darum, was jemand in seinem Alltag erleben möchte. Dennoch müssen wir transportierte Rollenbilder kritisch hinterfragen und über Gewalt aufklären.“ Der Verein Amazone dient als Anlaufstelle für Mädchen und junge Frauen und bietet Beratung für Betroffene an.