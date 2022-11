TOWA gewinnt Christian Marsch als Director Sales

Mit dem 43-Jährigen verpflichten die Bregenzer Digitalexperten einen erfahrenen Sales-Spezialisten. Seine Aufgaben: das Geschäft mit Salesforce auf- und ausbauen und das Wachstum von TOWA weiter vorantreiben.

Salesforce in Österreich setzt auf ein Resell First Modell. Damit haben Integrationspartner wie TOWA jetzt die Möglichkeit, selbst Lizenzen an Kunden zu vergeben und alle daran anschließenden Service aus einer Hand anzubieten. Für die Leitung dieses Bereichs haben die Bregenzer Digitalexperten den versierten Sales-Experten Christian Marsch gewinnen können. Er soll in erster Linie das Geschäft mit Salesforce auf- und ausbauen. Darüber hinaus wird der Diplom Betriebswirt (FH) seine Erfahrung in den weiteren Ausbau des TOWA-Sales Teams sowie in den Bereich New Business einbringen.