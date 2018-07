Touristische Kooperation

Tourismus Klösterle trat der Alpenregion Bludenz bei

Unter dem Titel „Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ein Fortschritt, Zusammenarbeiten ein Erfolg“ (Henry Ford) lud kürzlich die Alpenregion Bludenz Tourismus GmbH gemeinsam mit dem Tourismusbüro Klösterle am Arlberg alle Vermieter der Ortsteile Klösterle, Langen und Danöfen zur Informationsveranstaltung betreffend den Beitritt zur Destination Alpenregion Bludenz nach Danöfen in den Winkelhof ein!

Einheitliches Marketing, PR, Erlebnisraum Design, Produktentwicklung, Vertreib, idente Gästeinformation sowie Synergien sowohl im Backoffice als auch in sämtlichen Systemen stehen im Vordergrund und werden zukünftig auch allen Vermietern der Gemeinde Klösterle viele Vorteile bringen. Unter dem Titel „Klostertal – intensive – wasserreiche Naturbegegnungen am Fuße des Arlbergs“ tritt das gesamte Tal zukünftig geschlossen durch die Alpenregion Bludenz Tourismus GmbH am Markt auf. Die Entdeckung des Klostertals mit seiner spannenden Bergwelt, den tosenden Wasserfällen und kristallklaren stillen Bergseen laden Individualisten, Familien und Naturgenießer ein, dem alpinen Lebensraum aktiv zu begegnen und neue Freiräume und Wasserplätze für sich zu entdecken, so lautet das neue Klostertaler Urlaubsversprechen! Ganz unter diesem Motto sollen in den nächsten Tagen die neuen Wasserplätze im gesamten Klostertal installiert und möbliert werden.