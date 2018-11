Tourismus in Vorarlberg: Saisonniers werden nicht reichen

In der kommenden Wintersaison dürfen im Vorarlberger Tourismus 200 Arbeitskräfte aus Drittstaaten, sogenannte Saisonniers, arbeiten. Laut Wirtschaftskammer wird das nicht reichen.

Wie immer im Winter wird auch in diesem Jahr die Mitarbeiter-Situation in den Vorarlberger Tourismusgebieten angespannt sein. Dann werden rund 3.000 Mitarbeiter mehr benötigt, als im Sommer. Auch in diesem Winter dürfen wieder 200 dieser zusätzlichen Kräfte aus Drittländern, also Staaten ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWG), stammen.