Tourengeher versus Pistenraupe: So ist es im Ländle

Der handgreifliche Streit zwischen einem Tourengeher und einem Pistenraupenfahrer in Tirol schlägt Wellen. In Vorarlberg versucht man ein Miteinander.

Die Attacke eines Tourengehers während eines Streites in Tirol schlägt Wellen. So überlegt man in der Tiroler Landespolitik bereits laut, Security an den Talstationen und Berghütten einzusetzen. Der dortige Seilbahnensprecher will laut Tiroler Tageszeitung mit Besitzstörungsklagen Unbelehrbare strafen.