Toto Wolff: Bewegende Worte über Niki Lauda

Nach dem tragischen Tod von Niki Lauda, verabschiedete sich nun der Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff rührend von der ehemaligen Formel-1-Legende.

“Er verkörperte Heldentum, Menschlichkeit und Aufrichtigkeit auf und abseits der Strecke”, meinte Wolff über Niki Lauda. In Bezug auf Laudas Position als Aufsichtsratsvorsitzender von Mercedes in der Formel 1, die er seit 2012 ausführte, schrieb der Mercedes-Motorsportchef: “Wir werden ihn als Stimme der Vernunft sehr vermissen.”

“Unser Mercedes-Team hat in ihm seinen Leitstern verloren. Als unser Teamkollege war Niki in den vergangenen sechseinhalb Jahren immer brutal ehrlich und ebenso loyal. Es war ein Privileg, ihn zu unserem Team zählen zu dürfen, und es war bewegend zu sehen, wie viel es ihm bedeutete, Teil des Erfolgs dieses Teams zu sein”, so Wolf.