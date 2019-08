Tote Person in Bregenz-Fluh gefunden

Die Einsatzkräfte der Wasserrettung Kennelbach mussten am Freitagabend eine tote Person aus dem Wirtatobelbach bergen.

Passanten hatten laut "ORF Vorarlberg" um kurz nach 17:00 Uhr die Rettung verständigt. Das Rettungsteam suchte am Boden und in der Luft nach der gemeldeten Person. Im Gebiet Wirtatobel bis zur Bregenzer Achmündung. Mit den Hubschraubern Libelle und Christophorus 8 sowie per Boot und zu Fuß.