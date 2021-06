Ein Dachstuhlbrand in Bregenz forderte ein Todesopfer.

Toter bei Dachstuhlbrand in Bregenz

In der Nacht auf Mittwoch geriet ein Dachstuhl in Bregenz Vorkloster in Vollbrand - eine Person verstarb.

Gegen 2 Uhr am Mittwochmorgen wurden die Einsatzkräfte zu einem Dachstuhlbrand in Bregenz Vorkloster, Bachgasse 5 gerufen. Die Brandursache ist noch unklar.

Wie die RFL auf VOL.AT-Nachfrage angibt, wurden 28 Personen aus dem Gebäude evakuiert. Sechs Personen wurden ins Krankenhaus gebracht, eine Person verstarb.

In den Morgenstunden lief der Einsatz in Bregenz Vorkloster noch. Die RFL gab an, dass noch Nachlösch- und Aufräumarbeiten durch die Feuerwehr im Gange seien.