Tote Aale im Bodensee gefunden - Hitze schuld?

Im Uferbereich des deutschen Teils des Bodensees nahe Konstanz sind zahlreiche tote Aale entdeckt worden.

Wie ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums in Stuttgart am Dienstag mitteilte haben Menschen die toten Aale neben dem Seerhein in Konstanz auch im Hafenbereich des Fährhafens im Teilort Staad sowie an der Seepromenade gemeldet. Zuvor hatten "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" über die toten Aale berichtet.