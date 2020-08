Tot: 23-Jährige beim Fotografieren abgestürzt

Ein 28-Jähriger musste am Dienstag zusehen, wie seine 23-jährige Lebensgefährtin bei einer steilen Stelle auf dem Weg zum Gipfel des Deneck in der Steiermark 150 Meter während dem Fotografieren abgerutscht ist. Die Frau erlag ihren in der Folge des Absturz zugezogenen tödlichen Verletzungen.

In Sankt Nikolai im Sölktal im Bezirk Liezen in der Steiermark ist eine 23-jährige Frau aus Tschechien, die am Dienstagmittag mit ihrem Lebensgefährten (28) und ihren zwei Hunden unterwegs war, 150 Meter in die Tiefe abgestürzt. Sie war von der Kaltenbachkehre über die Kaltenbachseen in Richtung Gipfel des Deneck unterwegs. Beim Fotografieren rutschte sie auf einem steil abfallenden Felsen aus und stürzte 150 Meter in die Tiefe.

Mit Polizeihubschrauber geborgen

Die Rettungskräfte, die vom 28-jährigen Lebensgefährten gerufen wurden, konnten aufgrund der schweren Verletzungen nur noch den Tod feststellen. Die Verunglückte Tschechin wurde mit dem Polizeihubschrauber abtransportiert.