Tostner Hausberg St. Corneli ist für Motocross-Spektakel bestens gerüstet

Im zweitägigen Motocross-Rennen in Feldkirch-Tosters werden 10.000 Fans erwartet.

FELDKIRCH. Am 24./25. Juni ist es wieder soweit - der Montikel in Feldkirch-Tosters wird wieder zum Leben erwachen und Schauplatz tausender Motorsport-Fans sein. Fahrer, Zuschauer und der veranstaltende Verein, der MCCM Feldkirch fiebern der nunmehr 51. internationalen Rennveranstaltung gleichermaßen entgegen. Die Vorbereitungen des Organisationsteams laufen seit Monaten auf Hochtouren, um für einen reibungslosen Ablauf und eine spektakuläre Veranstaltung gewährleisten zu können. Seit den 80er Jahren genießt der Montikel in Feldkirch einen hervorragenden Ruf als Veranstaltungsort. Und so stellt das Rennwochenende in Feldkirch für viele heimische Fahrer das Highlight der Saison dar. Etwa 400 Fahrer werden ihre Zelte am Montikel aufschlagen, was spannende Kämpfe um die Platzierungen erwarten lässt. Die Hauptbewerbe der Europameisterschaften der Frauen und Seitenwagen werden am Sonntag über die Bühne gehen. Das heimische Gespann Benny Weiss und Patrick Schneider wollen wie im Vorjahr sportlich glänzen und mit den vielen Fans im Rücken auch wieder triumphieren. Gespannt sein darf man auch auf den Auftritt von Weltmeisterin Steffi Lairer in der Solo-Kategorie. Dieses Jahr wird der KTM Alpencup und SJMCC ausgetragen, sprich es sind die kleinsten mit 50ccm bis zu den Masters Klassen am Startgatter. Ebenso finden am Sonntag die beliebten Oldtimer Beiwagen Läufe statt. Der Samstag findet ganz im Zeichen für den Nachwuchs statt, welche ihr Können mit den Rennläufen ab 13 Uhr unter Beweis stellen. Um dem Umweltschutz Rechnung zu tragen, gibt es eine Kooperation mit den Feldkircher Stadtbussen. An den drei Wettbewerbstagen rechnet der Veranstalter bis zu 10.000 Zuschauern. VN-TK