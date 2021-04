Tosters will den Mensch wieder im Mittelpunkt

Ortsvorsteher Himmer mit neuen Ansätzen, wie es nach der Pandemie weiter gehen muss.

TOSTERS “Der Corona-Virus blockiert alles!” hält Ortsvorsteher Manfred Himmer aufgebracht fest. Die letzten zwölf Monate waren keine einfachen für alle – das ist klar. Abgesehen vom wirtschaftlichen Blickwinkel, ist für Himmer der soziale Aspekt einer seiner wichtigstens Punkte. Vor rund zwölf Jahre gab es ein “vereintes Tosters”, das die Begehren aller Vereine an die Öffentlichkeit, Pfarre, Stadt andere Bürger gebracht. “Uns war es im Sprengel wichtig, dass wir wieder Schwerpunkte setzen”, so Himmer. Es haben sich kleine Gruppen gebildet, die für jedes Ressort seinen Verantwortlichen in Tosters hat. “Es wird wichtig sein, die Kommunikation untereinander zu stärken ‘nach der Pandemie’, wenn man so etwas schon sagen kann.” Himmer meint es bräuche dann eine Art “Neustart”. Eine Plattform, wo man einfacher miteinander vernetzen kann und sich gegenseitig unterstützt. “Einfach wo alle Begehren Platz finden.” Himmer hat mit seinem Team darüber nachgedacht, wie eine solche Plattform aussehen könnte. Eine übersichtliche Webseite wäre eine Idee, die alle Belange zu Tosters, als Datenbank und Veranstaltungskalender dienen könne.