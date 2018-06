Torsperre hielt, FFC Vorderland mit viel Spielwitz

Bei der 0:3-Heimniederlage gegen Sturm Graz wurden die Offensivschwächen von FFC Vorderland gnadenlos aufgedeckt.

Vor allem Solo-Sturmspitze Veronika Vonbrül leistete sich den Luxus vier Hochkaräter zu vergeben (63./70./88./89.). Der Tabellendritte aus Graz war mit einer optimalen Chancenauswertung zu drei Punkten gekommen. Spielerisch hat man wieder überzeugt, aber die Belohnung blieb aus. Doch Vorderland war spielerisch in der ersten Hälfte überlegen, aber das Toreschießen wieder vergessen. 488 (!) Minuten ohne Torerfolg, aber diese Achillesferse wurde jetzt gelöst. Auf Platz acht haben Verena Müller und Co. die erste Saison im Oberhaus abgeschlossen. Und nächstes Jahr muss Vorderland auf der Hut sein, denn es wird zwei fixe Absteiger geben. Hohe Auszeichnung für Vorderland: Die Vorarlberger Frauenmannschaft wurde für die Bruno-Gala in Wien nominiert.