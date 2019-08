Torspektakel bei Dornbirns erstem Heimsieg

Aufsteiger FC Dornbirn feiert mit dem klaren 6:1 gegen Kapfenberg den zweiten Sieg in Folge und den ersten Heimsieg in der 2. Liga.

Der Liveticker von FC Mohren Dornbirn vs Kapfenberger SV

Nach dem Auswärtserfolg in Amstetten wollte der FC Dornbirn heute gegen Kapfenberg auch erstmals in der neuen Saison zu Hause jubeln. In einer ausgeglichenen Anfangsphase hatten beide Mannschaften die ein oder andere Chance zur Führung. Dennoch dauerte es bis zur 27. Minute, als Malin den FC Dornbirn mit 1:0 in Führung brachte. Nur wenig später erhöhten die Rothosen durch zwei Mujic-Treffer, einer davon per Elfmeter, auf 3:0.