Torreiches Remis für Admira´s U16

Im vierten Vorbereitungsspiel gab es für die Rohrbächler ein 4:4 Remis bei der Spielgemeinschaft in Götzis.

Dornbirn. Bereits das vierte Vorbereitungsspiel für die neue Saison stand für das U16 Team der Dornbirner Admira am Wochenende auf dem Programm. In Götzis lieferten sich dabei beide Teams ein flottes und spannendes Duell. Dabei ergab sich über das ganze Spiel ein einheitliches Bild – die Gastgeber gingen in Führung und die Admira glich wieder aus. So stand es kurz vor Spielende 4:4 Unentschieden und in den letzten Minuten hatten die Dornbirner in einer guten Phase mehr vom Spiel. Tore gab es aber keine mehr und so blieb es am Ende beim leistungsgerechten 4:4 Remis zwischen den U16 Kickern aus Götzis und der Admira. MIMA