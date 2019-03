Torloses Remis für die Austria

Die Austria aus Lustenau musste sich im Heimspiel gegen den FAC mit einem torlosen Remis zufrieden geben.

Die Lustenauer Austria wollte im Heimspiel gegen Tabellennachbarn FAC den zweiten Heimsieg in Folge einfahren und somit den Anschluss an den dritten Tabellenrang halten. Nach 20 recht ereignislosen Partien, in der die Lustenauer zwar mehr vom Spiel hatten, aber nur wenig gefährliche Aktionen produzieren konnte, gab es in der 22. Minute den ersten Höhepunkt: bei einem Schuss von Ronivaldo verhinderte nur die Querlatte einen Treffer. Da auch in weiterer Folge kein Treffer gelingen wollte, ging es mit dem 0:0 in die Pause.