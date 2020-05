Torkelweg erhält letzten Feinschliff

Das Projekt der Erneuerung der Wasserleitungen und Straßenbelag steht vor dem Abschluss.

In der vergangenen Woche konnten die Arbeiten bei der Baustelle Torkelweg/Bruchatgasse wieder aufgenommen und die Restarbeiten und Belagsarbeiten ausgeführt werden. Dieser Tage ist nun die Anbringung des neuen Farbasphalt vorgesehen. „Dann fehlen nur noch die Baumpflanzungen und die blühende Blumenwiese, die wir im Torkelweg anlegen werden. Diese Bepflanzungen werden bis Mitte Juni fertiggestellt“, freut sich der Röthner Bürgermeister über die bevorstehende Fertigstellung dieses Projektes. Die Kosten für die Baumeister- und Installationsarbeiten in diesem Bereich wurden mit rund 960.000 Euro beziffert und von Land und Bund gefördert. Gleichzeitig laufen in Röthis bereits die nächsten Arbeiten für die Erneuerung der Wasserleitungen – in den kommenden Monaten stehen die Sanierung der Mischwasserkanäle und die Neugestaltung der Straße in der Schulgasse (zwischen der Rautenastraße und der Breite) sowie Im Gängle an. MIMA