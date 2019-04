Torkelbaum wird wieder aufgebaut

Die historische Weinpresse wird neben dem Röthner Schlößle wieder aufgebaut.

Röthis. Als im vergangenen Jahr der ehemalige Gasthaus Torggel abgerissen wurde, musste auch die Weinpresse, der sogenannte Torkelbaum aus dem Gebäude entfernt werden.

Weinpresse fachgerecht demontiert

Der Torkelbaum ist ein Kulturdenkmal der Gemeinde Röthis und soll aufzeigen, dass die langjährige Weinbautradition integrativer Bestandteil der Röthner Geschichte ist und auch bleiben soll. Nach der Schenkung der Weinpresse des ehemaligen Besitzers Roman Rauch an die Gemeinde, wurde der Torkelbaum fachgerecht demontiert – jedes Teil wurde einzeln nummeriert und die genaue Zusammenstellung dokumentiert, damit ein Wiederaufbau möglich ist. „Derzeit ist die Presse in Einzelteile zerlegt und in unserem Schlößle gelagert und witterungsgeschützt eingepackt“, so Bürgermeister Roman Kopf.

Kulturdenkmal für die Nachwelt

Für die Gemeinde Röthis stand dabei fest, dass der Torkelbaum in Zukunft wieder in Wert gesetzt und präsentiert werden soll. Dazu wurde in den letzten Monaten auch ein Entwurf für ein Gebäude zur witterungsgeschützten Aufstellung der alten Presse gemacht. „Damit wird die historische Weinpresse als ein altes Kulturdenkmal für die Nachwelt erhalten“, freut sich Bürgermeister Kopf über den neuen Standort des Torkelbaumes.

Schlößle weiter aufgewertet