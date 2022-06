Torhunger von FC Dornbirn Frauen war nicht zu stillen

Die Rothosen-Mannschaft deklassiert Neusiedl am See erstmals zweistellig und die Titelchancen bleiben intakt.

Bestschießen der FC Dornbirn Frauen im letzten Auswärtsspiel in Neusiedl am See. Ein Triplepack von Magdalena Anna Keck und Selma Kajdic sowie je ein Tor von Catherina Irene Nolan, Carina Brunold, Vera Isik und der eingewechselten Belen Özdemir brachte für die Rothosen ein 10:0-Schützenfest. Für Dornbirn ohne die beruflich verhinderte Vanessa Hartmann, Lara Scheichl (Seitenband) und der Brasilianerin Amanda Maria de Souza Santana (Bänderüberdehnung im Knöchel) war es in der 2. Liga der erste Zweistellige Erfolg. Die Chance auf den Meistertitel bleibt intakt. Dornbirn muss zum Saisonschluss gegen Geretsberg (h) siegen und SPG Kleinmünchen/Linz darf in Dornbach beim Wr. Sportklub nicht drei Punkte holen. Sogar das Dritte Krottendorf hat noch Titelchancen.