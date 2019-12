Torgarantie und Kapitän könnte Austria Lustenau abhandenkommen

Ronivaldo steht auf dem Wunschzettel von Winterkönig SV Ried an erster Stelle

Austria Lustenau Torgarantie und Kapitän könnte im Frühjahr zum Winterkönig der 2. Liga nach Oberösterreich wechseln – Tauziehen hat begonnen – Entscheidung Anfang Jänner 2020

Geht es nach dem Winterkönig der 2. Liga, SV Ried, dann soll Austria Lustenau Kapitän und Torgarantie Ronivaldo (30) im Frühjahr die Oberösterreicher zurück in die österreichische Typico Bundesliga schießen. Der Führende in der Torschützenliste nach dem Herbstdurchgang steht auf dem Wunschzettel vom Christkind in Ried ganz oben. Es hat schon mehrere Gespräche zwischen der Lustenauer Austria und SV Ried in der Sache Ronivaldo gegeben. Ronivaldo selbst, ist über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel in seiner Heimat Brasilien und wird erst zum Trainingsstart der Austria am 7. Jänner in Lustenau erwartet.

Bis dahin wird es höchstwahrscheinlich auch keine Entscheidung über einen möglichen Wechsel nach Ried geben. „Habe der Austria ganz viel zu verdanken. Ein Abschied aus Lustenau würde mir sehr weh tun, doch bei einem sehr, sehr lukrativen Angebot wird es sicher eine Überlegung zu einem Wechsel sein. Ich möchte nochmals in der Bundesliga spielen. Am liebsten wäre mir der Aufstieg mit der Austria gewesen“, so Ronivaldo. Austria Lustenau hat finanzielle Probleme und eine Ablösesumme für die Torgarantie wäre ein schönes Geschenk. Ronivaldo sein Vertrag läuft mit Saisonende aus, daher müsste Ried eine Summe an die Austria überweisen. „Wollen Ronivaldo um jeden Preis halten. Ich gehe davon aus, dass er bei uns im Frühjahr spielen wird“, sagt Austria Lustenau Vorstandsmitglied Stephan Muxel.