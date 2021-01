Torgarantie kommt zum vierten Mal zum Stammklub zurück

Ein Oldie soll mit seinen Treffern den drohenden Abstieg in die 4. Landesklasse verhindern

Oldie Selcuk Olcum (39) hat mit seinem Stammklub FC Mäder (3. LK) alle Höhen und Tiefen schon erlebt. Jetzt kehrt der Torjäger schon zum vierten Mal in seiner aktiven Karriere zurück zum Kummenbergklub und muss dort mit seinen Treffern versuchen den drohenden Abstieg in die 4. Landesklasse zu verhindern. Mäder liegt an der vorletzten Stelle und hofft auf einen goldenen Frühling. Olcum stand zuletzt beim Vorarlbergligaklub FC Hard unter Vertrag, hat aber um einen Wechsel nach Mäder gebeten. Olcum wurde schon mehrmals Torschützenkönig in der Vorarlbergliga und Landesliga und hat als Gastspieler mit Meiningen sensationell das Wolfurter Hallenmasters vor vielen Jahren gewonnen.