Torflut beim Derby-Testspiel in der Stadthalle

Rollhockey-Derby lockte zahlreiches Publikum nach Dornbirn.

Dornbirn. Eine wahre Flut an Toren bekamen kürzlich die zahlreich erschienen Zuschauer beim Vorbereitungsspiel zwischen dem RHC Dornbirn und dem RHC Wolfurt zu bestaunen. Viele nutzten nochmals die Möglichkeit, denn das Derby gibt es in dieser Saison erst wieder in der Österreichischen Meisterschaft. In der Schweizer Liga gehen sich die beiden Ländle-Kontrahenten aufgrund des Wolfurter Abstieges in die NLB aus dem Weg.