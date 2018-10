Torfestival in der Feldkircher Vorarlberghalle

Ein wahres Schützenfest erlebten die Eishockeyfans in der Vorarlberghalle.

Im Schlussdrittel machten die Montfortstädter dort weiter wo sie aufgehört hatten und schraubten die Führung innerhalb von drei Spielminuten auf 7:2 hoch und sorgten somit vermeintlich für klare Verhältnisse. Auf das 5:2 durch Diethard Winzig im Powerplay ließ Benjamin Kyllönen einen weiteren Treffer folgen und machte das halbe Dutzend voll. Steven Birnstills zweiter Volltreffer war trotzdem notwendig um das Spiel schlussendlich als Siegreiche Mannschaft zu verlassen. Das hopp oder tropp Spiel das die Gäste nun starteten ging voll auf. Das dritte Tor der Italiener in der 48 Spielminute war den Hausherren nicht Warnung genug und man ruhte sich leichtfertig auf dem Führungspolster aus. Cortina spielte sich nun in einen wahren Spielrausch und doppelte in der 54 Spielminute nach. Durch Tore von Trecapelli und Lacedelli stand es plötzlich nur mehr 7:5. Die Gäste witterten nochmals Morgenluft und stürmten auf Teufel komm raus. Mit einem Timeout rief VEU Headcoach Nik Zupancic seine Mannschaft zur Ordnung auf, die in den Minuten davor verloren gegangen war. Als die Gäste dann in der Schlussminute in Überzahl den Anschlusstreffer erzielten, wurde dieses Spiel plötzlich wieder zur ganz engen Kiste. Ohne Torhüter versuchten die Italiener den Ausgleich und eine Verlängerung zu erzwingen. Neun Sekunden vor der Schlusssirene erlöste Dylan Stanley mit seinem zweiten Tor die VEU Fans auf den Rängen und stellte durch den Empty Net Treffer den Endstand von 8:6 her.