Torfestival für den RHC Dornbirn

Dornbirns Rollhockey-Team machte in Montreux das Dutzend voll.

Dornbirn. „Was für ein Spiel und vor allem was für eine verrückte, torreiche zweite Halbzeit!“, hieß es am vergangenen Wochenende für den RHC Dornbirn. „Auch wenn ein Sieg gegen den Tabellenletzten in gewisser Weise immer Pflicht ist, haben wir daraus am Samstagabend eine regelrechte Kür gemacht und Montreux HC mehr als standesgemäß gleich ein volles Dutzend eingeschenkt“, freute sich RHC-Präsident Herbert Schrattner. Dabei gab es mehrere Krönungen: Für die Messestädter war es seit Ligaeinstieg der höchste Sieg in der Schweizer NLA, Romero war mit einem halben Dutzend an Toren der Matchwinner des Tages und katapultierte sich zusammen mit Hagspiel (der vier Treffer erzielte) an die Pole-Position der Schweizer Torschützenliste und Jochum feierte nach seinem Verletzungs-Comeback den ersten Ligatreffer für seine Farben.