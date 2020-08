Tore sind nicht gleich Tore, aber nur im positiven Sinne

Der FC Mohren Dornbirn darf sich abseits des grünen Rasen freuen

Die Firmen Hörmann mit Hauptsitz in Deutschland und Rusch Metall in Dornbirn in der Lustenauerstraße haben sich wiederum nach Gesprächen mit Wolfgang Rusch von der Firma Rusch und mit FC Dornbirn Geschäftsführer Andreas Genser dazu entschlossen, den Zweitligist aus der Messestadt tatkräftig als Premiumsponsor zu unterstützen. Gemeinsam mit ihrem Tor- und Türlieferanten, der Fa. HÖRMANN unterstützen sie weiterhin den Verein und die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre. Nach der Unterbrechung im Frühjahr und den Geisterspielen in den letzten Meisterschaftsspielen, hoffen beide, die einzigartige Atmosphäre auf der Birkenwiese schon bald wieder genießen zu dürfen.