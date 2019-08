Tor von Max Wilfan war zuwenig für ein Remis

EHC Lustenau verlor den Test gegen den Schweizer B-Klub mit 1:3

Mit viel Elan starten die Schweizer in das Spiel und haben von Beginn an das Heft in der Hand. Schon in der zweiten Minute gehen die engagierten Eidgenossen durch ein Powerplay-Tor von Andy Ritz mit 1:0 in Führung. Doch die Lustenauer halten dagegen und können in der sechsten Minute nach Vorarbeit von Frederik Rasmussen durch Max Wilfan den Ausgleichstreffer erzielen. Trotz der Tatsache, dass die Schweizer die dominante Mannschaft auf dem Eis ist, können die Lustenauer ebenfalls einige Chancen kreieren, doch nach 20. Minuten gehen beide Teams mit diesem Unentschieden in die erste Drittelpause.