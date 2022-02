Topspiel vor einer großen Kulisse: Bregenz empfängt Fivers

Die Bodenseestädter wollen vor einer großen Zuschauerkulisse Revanche für die Hinspiel-Pleite nehmen.

Am Samstag, den 19.02.2022 empfängt Bregenz Handball in der HLA MEISTERLIGA die Fivers zum Topspiel in der Handball-Arena. Die Vorarlberger präsentierten sich zuletzt stark und konnten am vergangenen Samstag einen deutlichen 30:21-Erfolg gegen die BT Füchse Auto Pichler feiern. Die Fivers waren ebenfalls erfolgreich und konnten sich am Wochenende mit 36:29 gegen den Aufsteiger roomz JAGS Vöslau durchsetzen.

In der Hinrunde bescherte das Team aus Wien den Vorarlbergern mit 35:32 ihre erste Saisonniederlage. Das Spiel gestaltete sich lange ausgeglichen, so dass beide Mannschaften mit einem Stand von 17:17 in die Halbzeitpause gingen. Auch bis zur 40. Minute gelang es keiner Mannschaft sich abzusetzen (22:22). Erst in den letzten 15 Minuten gingen die Wiener durch ihr starkes Tempospiel in Führung. Diese gaben sie bis zum Schlusspfiff nicht mehr ab. Das soll sich dieses Wochenende nicht wiederholen. Die Bregenzer wollen ihre weiße Weste zu Hause wahren und gehen, nach einer guten Leistung im letzten Spiel, zuversichtlich in das Spiel.