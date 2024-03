Topspiel Sturm Graz gegen SPG Altach/Vorderland im Liveticker

Die Summer-Ladies brauchen in der Steiermark drei Punkte.

Der Liveticker vom Spiel Sturm Graz vs Altach/Vorderland

Bernhard Summer, Trainer SPG SCR Altach/FFC Vorderland: „Wir wissen um die Qualitäten von Sturm Graz und lassen und sicherlich von ihrem Cup-Aus gegen die Austria und dem Sieg in Dornbirn in der Liga, bei dem sie nicht geglänzt haben, verunsichern. Sie haben nachwievor ein Top-Team in der Frauen Bundesliga und daher sind wir gewarnt. Wir werden an unsere Grenzen gehen müssen und erwarten eine sehr enge Kiste in Graz.“