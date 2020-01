Topplätze für Skispringer Niklas Bachlinger

Der Schoppernauer hat zahlreiche gute Ergebnisse auf europäischer Ebene geholt

Niklas Bachlinger vom WSV Schoppernau (Jg 2001, Schüler im SportGym Stams) hat sich bei den ersten beiden Alpencup-Springen der laufenden Saison mit drei 6. Plätzen (20./21.12.2019 in Seefeld Rang 24 und 6, 10./11.01.2020 in Oberstdorf auf der Großschanze zweimal Rang 6) sehr stark präsentiert und ist damit bei den besten Junioren Mitteleuropas angekommen. In Österreich hat Niklas mit drei Podestplätzen im Austriacup bei den Junioren schon mehrfach gezeigt, dass er mit den Besten mithalten kann.