Topmodern statt altbacken: Queen begeistert Internet-User

Die Queen zeigt sich topmodern und farbenfroh: Im modernen Kleid begeistert die Königin jetzt die Instagram-User!

Die Queen geht mit der Zeit. Kennt man die 94-Jährige sonst eigentlich nur in bonbonfarbenen Kostümen, begeistert sie jetzt im topmodernen, zweifarbigen Kleid.

In einem Videocall mit drei Gewinnern des "Commonwealth Points of Light Award" zeigt sie sich nun überraschend farbenfroh in Magenta und Rot. Eine auffällige und vor allem modische Kombination die bei den Instagram-Usern super ankommt.