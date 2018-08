Topleistungen trotz Hitze beim Radmarathon 2018

Hohenems. Über 1.

100 Teilnehmer aus 19 Nationen machten sich am vergangenen Sonntag beim Highlander-Radmarathon und der Tour „Rund um Vorarlberg“, der größten Radsportveranstaltung in der Bodensee-Region, um sechs Uhr früh vom Emser Zentrum aus auf den Weg, um auf dem Rad Vorarlberg zur erkunden.

Eine nicht endend wollende Menge an Radsportbegeisterten bewältigte die anspruchsvolle Strecke, die übers Bödele, durch den Bregenzerwald und über den 1.690 m hohen Hochtannberg-Pass weiter nach Lech und den Flexenpass (1.810) führte. Von dort ging´s weiter durch das Klostertal nach Bludenz und dann übers Faschinajoch (1.513) und das Furkajoch (1.756) zurück nach Hohenems. Die Schlüsselpassage war auch in diesem Jahr der Aufstieg ins Großwalserstal.

Hier verschärfte der spätere Sieger, der Bregenzer Mathias Nothegger, das Tempo und setzte sich deutlich ab. Er überquerte die Ziellinie im Hohenemser Zentrum in der Rekordzeit von 5:11:51 Stunden und sicherte sich neben dem Highlander-Titel auch den des Vorarlberger Radmarathon-Landesmeisters. Zweiter wurde Florian Vrecko (GER, 5:17:40) vor Andreas Lenz (GER, 5:19:54). Bei den Damen gewann die Schweizerin Laila Orenos in 5 Stunden 51 Minuten und 39 Sekunden erstmals die begehrte Highlander-Trophäe. Rang zwei ging an Isabell Vogel (GER, 6:24:25) vor Birgit Jehle (GER, 7:03:43).