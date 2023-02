Top vorbereitet in die neue Bike-Saison

Vorarlberger Mountainbike Landeskader war auf Rennrad-Trainingslager auf Mallorca.

Dornbirn. Eine Abordnung des Vorarlberger MTB-Landeskaders mit den Athleten Lisa Feurstein, Nora Fischer, Angelina Hinder sowie Heeresleistungssportler Kilian Feurstein, Timo Fischer (alle RV Dornbirn) und Julius Scherrer (DJs Bikeshop Simplon Hard) bereitete sich in den Semesterferien auf Mallorca mit einem umfangreichen Grundlagentraining auf die bevorstehende Bike-Saison 2023 vor. Begleitet wurde die Leistungsgruppe von ihren Trainern sowie befreundeten Sportlerinnen und Sportlern aus Tirol.

Bei angenehmen, frühlingshaften Temperaturen und täglichem Sonnenschein zeigte sich Mallorca mit seinen sanften Hügeln und Bergen von seiner schönsten Seite. Während die U23-Athleten in sieben Tagen ca. 30 Fahrstunden, 900 km und 10.300 Höhenmeter absolvierten, waren die Juniorinnen mit ca. 800 km und 7.300 Höhenmeter auf der Balearischen Insel ebenfalls sehr ambitioniert unterwegs. Mit dem Rennrad-Trainingslager legten die Landeskader-Athletinnen und Athleten eine gute Basis für die anstehenden Mountainbike-Rennen.

Bereits im März werden die ersten Mountainbike-Rennen durchgeführt. Es gibt aber noch viel zu tun für die heimischen Mountainbikerinnen und -biker, bevor u.a. die Juniorinnen Mitte März mit einem Junior World Series Rennen in der olympischen Disziplin Cross Country im Schweizerischen Gränichen in die Pedale treten werden. Für die U23-Athleten geht es schon Anfang März im benachbarten Ausland mit den ersten internationalen Rennen auf Punktejagd, ehe es dann für alle Ende März mit der österreichischen Mountainbike-Rennserie MLA (Mountainbike Liga Austria) in Langenlois (NÖ) losgeht.