Top trainiert in die neue Saison

Mountainbike-Landeskader erlebte intensive Trainingstage auf Mallorca.

Dornbirn. Während bei uns so langsam die ersten Boten den Frühling ankündigen, rückt auch für die Ländle-Mountainbikerinnen und -biker wieder eine lange und intensive Saison näher. Bereits schon im März stehen die ersten internationalen Rennen im benachbarten Ausland sowie dann auch in Österreich an. Um für die anstehenden Rennen möglichst gut vorbereitet zu sein, trainierte ein Teil des MTB-Landeskaders in den Semesterferien mit dem Rennrad erneut auf der spanischen Insel Mallorca.