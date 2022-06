Top-Scorer verlängern bei den Steinböcken

Die Kaderplanungen für die neue Saison laufen auch beim SC Hohenems auf Hochtouren.

Hohenems . Während die Cracks des SC Hohenems seit Anfang Juni wieder im Sommertraining stehen, laufen im Hintergrund die Planungen für die neue Saison in der Ö-Eishockeyliga. Nachdem bereits das Torhüter-Trio fixiert werden konnte, kann Sportchef Michael Unterberger nun auch freudig vermelden, dass Martin Grabher-Meier, Thomas Auer, Marcel Wolf und Julian Grafschafter ihre Verträge in der Nibelungenstadt verlängern werden.

Während Martin Grabher-Meier in seine zweite Saison beim HSC gehen wird, ist es für den ehemaligen Emser-Nachwuchsspieler Thomas Auer bereits die vierte Spielzeit in der Nibelungenstadt. Die beiden waren in der vergangenen Saison Garant für die starke Offensive der Emser und sorgten mit gemeinsam 70 Scorerpunkten für die Akzente im HSC Spiel. Auch Marcel Wolf und Julian Grafschafter gehören bereits zum Stamm des Emser-Teams und sind mit ihren Toren und Vorlagen ein wichtiger Teil der Mannschaft. Damit konnten weitere wichtige Stützen beim HSC gehalten werden und auch Trainer Bernd Schmidle freut sich über die Vertragsverlängerungen der Top-Scorer.

Neben den Vertragsverlängerungen muss Sportchef Michael Unterberger allerdings auch einige Abgänge vermelden. Nach sieben Jahren im Emser Dress wird Christian Gmeiner seine Eishockeyschuhe an den Nagel hängen und wie Michael Kutzer, der aus beruflichen Gründen kürzer treten muss, dem SC Hohenems nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch Daniel Fekete wird nicht mehr in der ersten Mannschaft des HSC auflaufen – der ehemalige ungarische Nationalspieler wird sich in Zukunft voll und ganz dem Nachwuchs in der Nibelungenstadt widmen und als Nachwuchsleiter seine Erfahrung einbringen. MIMA