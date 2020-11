Top Rider an der Altacher Mittelschule

Die ÖAMTC Verkehrsaktion „Top Rider“ lehrte die Schüler in Altach über die Gefahren auf der Straße.

Die Verkehrserziehungsaktion „Top Rider“ wird von ÖAMTC Fahrtechnik in Kooperation mit der AUVA laufend an Schulen durchgeführt und die jungen Verkehrsteilnehmer lernen dabei aktiv und spielerisch die Gefahren des Straßenverkehrs kennen. Die Schüler probierten aus, wie man ein Fahrrad auf rutschiger Fahrbahn sicher abbremst und erfuhren wie wichtig ein richtiger Helm ist. Ein weiteres Erlebnis war es für die Jungs und Mädchen dann auch, selbst am Steuer eines Fahrzeuges zu sitzen und dies abzubremsen. Der Bremsweg war immer länger, als die jungen Fahrer vermutet hatten und in weiterer Folge konnten die Kids sich unter anderem in die Lage eines LKW-Lenkers versetzen und erleben, was ein toter Winkel ist.