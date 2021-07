Top-Leistung von Hannah Muther bei den BMX-Europameisterschaften

Zolder (dk). Hannah Muther schaffte in Zolder das Halbfinale und etablierte sich damit in der BMX-Europaspitze.

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Bjarne Schedler stand bei den UEC European Championships in Zolder (BEL) vom heimischen Sparkassenteam einzig Hannah Muther am Start. Das EM-Wochenende verlief aus ihrer Sicht sehr erfolgreich. Nach souveränen Leistungen in den Vorläufen und dem Viertelfinale drang sie bis ins Halbfinale vor und platzierte sich letztendlich mit dem 15. Rang in den Top-16. Für Hannah eine zusätzliche Motivation für die kommenden Weltmeisterschaften in den Niederlanden. Als Betreuer wurde sie von Bruder Noah Muther nach Belgien begleitet.