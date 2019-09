Top fit zur Fahrradprüfung

Die Kinder der VS Leopold nahmen mit Begeisterung am Fahrrad-Workshop des RV Dornbirn teil.

Der RV Dornbirn lud zum Fahrradkurs in die VS Leopold.

Dornbirn. Bewegung und Sport halten Kinder körperlich und geistig fit. Im Rahmen der Aktion „Kinder gesund bewegen“, gastierte vergangene Woche der RV Dornbirn im Pausenhof der Volksschule Leopold. Im Mittelpunkt stand dabei natürlich das Fahrrad – und wer könnte die Freude am Radsport besser vermitteln, als die erfahrenen Biker vom Radverein Dornbirn. Eingeladen waren 27 Schüler, die mit großem Interesse am Workshop teilnahmen, steht doch in knapp zwei Wochen der nächste große Termin in Sachen Drahtesel auf dem Programm: „Die Fahrradprüfung!“. Dementsprechend aufmerksam lauschten die Kinder den Ausführungen von Marlies Feurstein, die den zweistündigen Kurs leitete.

Alles rund ums sichere Radfahren

Zum Auftakt wurde zuerst einmal ein Helm-Check durchgeführt und auf wichtige andere Sicherheitsaspekte wie das richtige Schuhwerk, Beleuchtung etc. eingegangen. Nachdem alle Fahrräder auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft wurden, folgten technische Erklärungen rund um Katzenaugen, Scheibenbremsen und Gabel. Im Anschluss ging es dann zum praktischen Teil über. Mit verschiedenen Übungen wie freihändig fahren, einen Hindernis-Parcours bewältigen oder das Gleichgewicht halten, wurde die Fahrtechnik der Schüler verbessert. „Es ist erstaunlich, was die Kinder in dieser kurzen Zeit alles lernen und ein besseres Gefühl für das Fahrrad entwickeln“, so Marlies Feurstein, die diesen Kurs bereits seit drei Jahren auch an der VS Mittelfeld anbietet.

Die Schüler und Lehrer von der VS Leopold waren von der „Premiere“ auf jeden Fall mehr als begeistert. Anmeldungen für das nächste Jahr sind bereits erfolgt und die Kinder können nun ganz gelassen dem Fahrradprüfungstermin entgegenblicken.

Info „Kinder gesund bewegen“