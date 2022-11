Toni Innauer - Vom Bergisel bis zur “Ringelnatter“

Der Olympiasieger, Erfolgstrainer, Sportmanager und Autor bringt Bewegungskultur in die Remise Bludenz

Innauers abenteuerliches Leben begann im Bregenzerwald. Es folgte die sportliche Ausbildung am Schigymnasium in Tirol und ein Lehramt-Studium in Philosophie, Psychologie und Sport in Innsbruck. Bereits mit 15 Jahren nahm er an Ski-Meisterschaften teil. Er feierte viele große Erfolge bis zum Olympiasieg. Das frühe Ende der Sportlerlaufbahn mit 22 Jahren öffnete ihm neue Wege. Als langjähriger Sportdirektor prägte Innauer den Nordischen Skisport wie kein anderer – seine Lebenserfahrung und sein Fachwissen gab er an den Nachwuchs weiter. Heute ist er erfolgreicher Sportmanager, Erfolgstrainer und Autor. Innauers offene, sympathische Art lud zum regen Austausch bei der anschließenden Signierstunde ein.