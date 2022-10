Toni Innauer, der Olympiasieger und Autor, kommt in die Remise

Bludenz. Am Donnerstag, 17. November, erzählt Toni Innauer in der Remise wie ein jähes Laufbahnende ihn zum spätberufenen Sportstudenten, Sportlehrer, Coach und Autor machte.

Mit seinem Buch „Die 12 Tiroler“ liefert Toni Innauer ein leidenschaftliches Plädoyer für den Wert von Bewegung und Körperlichkeit. Das Buch nimmt ein unterschätztes Problem unserer Gesellschaft in den Blick: Die Realität vieler Menschen findet zusehends im Sitzen statt: am Schreibtisch, im Auto, vor Bildschirmen. Die Bewegungsverarmung und der Verlust des natürlichen Körpergefühls kann zu gravierenden gesundheitlichen Problemen führen.

Er präsentiert zwölf selbstentwickelte Übungen, die in ihrem Kern die Bewegung von Tieren und den Fortschritt der Evolution nachahmen - vom eleganten Flossenschlag der Bachforelle bis zum majestätischen Kreisen des Steinadlers. Er versammelt zwölf Bewegungen von Lebewesen, die er aus seinem unmittelbaren Lebensbereich kennt. Diese Bewegungen leiten dazu an, wieder eine Annäherung an die Fähigkeiten und Geheimnisse des eigenen Körpers zu finden. Eine Rückeroberung der eigenen Identität, die untrennbar aus den Fähigkeiten des Geistes und des Körpers besteht. Ein neues Ritual, welches dabei hilft, besser in den eigenen Alltag zu finden – und sich selbst auf eine neue, tiefere Weise kennenzulernen.