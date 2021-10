Toni der Assi und Eko Fresh im Stil von Pulp Fiction

Der Wahl-Hörbranzer und Deutschrapper Toni der Assi war im VOL.AT TV Studio zu Gast, um über seinen neusten Song mit Eko Fresh zu sprechen. "Kako Si, Brate" wurde vor knapp eineinhalb Wochen veröffentlicht. Rapper Toni zeigt sich zufrieden mit dem Ergebnis und den Reaktionen seiner Fans.

Erstes gemeinsames

Projekt vor zehn Jahren

Kennengelernt haben sich Eko Fresh und Toni der Assi schon vor vielen Jahren. Eko war damals schon ein bekannter Musiker und hatte bereits einige Auftritte mit diversen Deutschrap-Legenden, erzählt Toni. Die beiden Rapper haben sich auf Anhieb gut verstanden und so kam es dazu, dass sie 2011 ihren ersten gemeinsamen Song miteinander aufnahmen. Im Laufe der Zeit haben die beiden dann immer wieder einmal zusammen an Projekten gearbeitet. Mittlerweile ist es aber schon einige Zeit her, dass sie einen gemeinsamen Song released haben.